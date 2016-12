Ontario: 4 personnes périssent dans l'incendie d'un chalet

25-12-2016 | 14h38

Quatre personnes seraient mortes dans l'incendie d'un chalet, à une cinquantaine de kilomètres au nord de Peterborough, en Ontario.

Jusqu'à maintenant, les secouristes ont pu retrouver les restes de deux personnes dans les décombres du chalet, qui a été complètement détruit, tôt samedi matin. Deux autres membres de la famille manquent toujours à l'appel et la police croit qu'ils ont péri, rapporte le Peterborough Examiner.

Les cadavres de deux animaux domestiques ont également été découverts.

Les recherches devaient se poursuivre dans la journée de dimanche. On ignore les causes de l'incendie. Le chalet est situé sur le lac Stoney. Peterborough se trouve à 140 kilomètres à l'est de Toronto.

Aucune identité n'a été dévoilée, mais des voisins ont indiqué qu'il pourrait s'agir d'une famille de Toronto.