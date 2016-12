Mont Tourbillon: le propriétaire prêt à reconstruire

Pierre Olivier-Fortin 22-12-2016 | 17h01

À travers les rencontres avec les policiers, les pompiers, les assurances et les employés, le propriétaire du Mont Tourbillon, incendié mercredi, a trouvé le temps de rencontrer entrepreneur et architecte pour planifier la reconstruction.

Michel Noël était dévasté pendant l'incendie du chalet du Mont Tourbillon et dans les heures qui ont suivi. Mais il se retrousse les manches.

Jeudi matin, il rencontrait déjà un entrepreneur et un architecte. «On devrait être en mesure rapidement de connaître les échéanciers», mais il n'a pas encore de réponses.

Il ignore s'il reconstruira dans un autre style ou dans un style identique, mais chose certaine, il veut que ce soit rapide et que le nouveau chalet «s'harmonise bien» au voisinage, au panorama et à l'offre touristique du coin. «Il y a beaucoup de scénarios possibles, mais il faut juste penser à comment faire les choses.»

Une rencontre était prévue jeudi après-midi avec des employés. «C'est le bout le plus difficile, on est tissés serré, y'a de l'émotion», a souligné M. Noël, qui a vu son investissement des 38 dernières années réduit en fumée en une seule nuit, avec le travail et les souvenirs qu'il y avait à l'intérieur.

Les employés-cadres pourraient être dédommagés par les assurances. Quant aux travailleurs en restauration, d'autres employeurs les ont contactés parce qu'ils ont besoin de bras en cette période très achalandée.

Réservations

Le carnet de réservation du Mont Tourbillon était plein, lui aussi. Ceux qui avaient réservé pour la soirée du 31 décembre seront remboursés le 27 décembre. Évidemment, le brunch du 1er janvier est annulé puisqu'il est trop tard pour élaborer un plan B.

Pour les mariages et les autres événements, M. Noël pourrait proposer de les déplacer dans d'autres établissements où il est impliqué, comme au golf Royal Charbourg.

Les employés se sont déjà organisés dans une résidence voisine du Mont Tourbillon pour répondre aux appels des clients. Le site web devait être rebranché jeudi après-midi.

Les gicleurs auraient fonctionné

M. Noël ne comprend pas pourquoi les pompiers ont déclaré que le système d'alarme et les gicleurs n'ont pas fonctionné.

«J'ai un rapport de notre compagnie d'alarme, minute après minute, et les gicleurs sont partis, on voit où et à quelle heure! Et il y avait de l'eau», jure-t-il.

Les détecteurs de chaleur ont fait ce qu'ils devaient faire et un responsable a été appelé, mais le témoin a été plus rapide pour appeler le 9-1-1.