Mont Tourbillon: ni l'alarme ni les gicleurs n'ont fonctionné

Pierre-Olivier Fortin 21-12-2016 | 09h13

LAC-BEAUPORT - Rien n'a fonctionné, tard mardi soir, quand l'incendie s'est déclaré au Mont Tourbillon, ni les gicleurs ni l'alarme, a confirmé la mairesse de Lac-Beauport.

Mercredi matin, le vénérable immeuble n'est plus qu'un tas de ruines fumantes.

«C'est un bâtiment historique avec une structure de bois, donc il y avait beaucoup de combustibles à l'intérieur, ça aurait pu faire une différence et retarder la propagation», a indiqué le capitaine du Service des incendies de Lac-Beauport, Steve Gadoury, qui a combattu toute la nuit l'un de ses plus gros incendies en carrière.

Les pompiers n'ont pas entendu d'alarme dans le bâtiment. M. Gadoury ajoute que la centrale 9-1-1 n'a reçu aucun appel de compagnie d'alarme.

La mairesse de Lac-Beauport Louise Brunet s'est déplacée sur les lieux de l'incendie qui a complètement détruit le chalet du Mont Tourbillon.

C'est une passante qui a appelé le 9-1-1 après avoir remarqué un «petit filet de fumée», a informé la mairesse Louise Brunet.

«C'est un gros morceau qui part, c'est désolant de voir ça». Elle rappelle que le premier ministre Jean Lesage faisait partie du premier groupe d'investisseurs au Mont Tourbillon, en 1962.

Des larmes

Les employés qui se présentaient sur les lieux, mercredi matin, peinaient à retenir leurs larmes. La directrice générale, Chantal Aubin, y travaille depuis presque 40 ans. «Voir 38 ans en flammes, comme ça, ce n'est pas facile.»

«Je ressens beaucoup de tristesse de voir une bâtisse comme ça [en cendres], je pensais que les pompiers réussiraient à l'éteindre». Elle était là, la veille, au tout début de l'incendie qui s'est déclaré un peu avant 23 h. Le feu a pris naissance près du casse-croûte.

Quand Christine Thomassin est arrivée sur les lieux, elle s'est jetée dans les bras de sa patronne, en larmes.

Pierre Le Rossignol y travaillait depuis 37 ans, à l'entretien extérieur. «Voir tout voir ça partir, c'est quelque chose, ce n'est pas facile.»

Le proprio veut reconstruire

Le propriétaire de l'endroit depuis 1978, Michel Noël, a aussi passé la nuit debout. Il était anéanti, mercredi matin, mais affirmait déjà son intention de «reconstruire rapidement».

Les glissades devaient ouvrir vendredi. «La saison allait être exceptionnelle. Y'a de la neige, on avait plein de groupes. Je suis complètement dépassé», a admis l'homme d'affaires. Le carnet de réservation était plein pour le temps des Fêtes. Quatre cents personnes devront se trouver un autre endroit pour fêter la Saint-Sylvestre. Pas moins de 1000 personnes avaient réservé pour le brunch du Nouvel An.

Une institution

Presque tout le monde dans la région de Québec a déjà brunché, glissé, fêté, joué au golf ou assisté à un mariage au Mont Tourbillon.

«C'est toute une institution à Lac-Beauport et dans le comté de Chauveau», a souligné la députée Véronyque Tremblay, venue faire son tour mercredi matin. «C'est un endroit qui est plein de souvenirs, je ne compte plus le nombre de fois que je suis venue soit souper, veiller ou participer à des brunchs avec ma famille. Pas plus tard que dimanche matin, j'étais ici.»

À l'arrivée des premiers pompiers, de la fumée et des flammes étaient visibles à l'arrière du bâtiment. «Dans les premiers instants, on a été en mesure de faire une attaque offensive à l'intérieur, mais on a été obligé de rebrousser chemin, vu la propagation assez rapide de l'incendie», a raconté le capitaine Gadoury.

Les pompiers de Lac-Beauport, de Sainte-Brigitte, de Stoneham et de Québec ont combattu le brasier toute la nuit.

Au fil des ans, l'immeuble a été agrandi plusieurs fois et les «structures mixtes» ont compliqué la tâche des pompiers, tout comme les structures de bois.

Les derniers murs de brique et la grande cheminée qui tenaient encore debout ont été démolis.

Des foyers d'incendie réapparaissent à mesure que la pelle mécanique démolissait la structure, mercredi matin, sous le regard mouillé des employés.

Personne n'a été blessé ou incommodé dans cet incendie.