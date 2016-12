Un homme armé d'une machette blessé par balle

20-12-2016 | 09h40

VANCOUVER - Un homme armé d'une machette a été atteint par balle par des policiers, lundi matin, après qu'il eut menacé des passagers du SkyTrain, le système de train léger autonome de Vancouver.

Dans une vidéo mise en ligne sur YouTube, on peut apercevoir un homme armé de ce qui ressemble à une machette ou une hache monter un escalier, lentement, en se dirigeant vers deux policiers qui braquent leurs armes sur lui. Puis, quelques secondes plus tard, on entend des hurlements, entrecoupés de «get down» (jette-toi au sol) lancés par les policiers. Le tout est suivi d'un coup de feu.

Selon le Vancouver Sun, des policiers affectés au SkyTrain étaient parvenus à évacuer les passagers d'un train et à enfermer le suspect dans un wagon, vers 8 h 30 du matin, heure locale.

Toutefois, l'homme est parvenu à quitter le train, alors que des agents de la police de Vancouver, appelés en renfort, tentaient de négocier avec lui.

Blessé par balle, il a été transporté à l'hôpital, où il reposait toujours dans un état critique en fin de journée. La police n'a pas émis d'hypothèse quant aux raisons qui ont poussé cet individu à commettre ce geste.

Aucun passager du SkyTrain n'a été blessé.