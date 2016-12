La morgue de Montréal déborde

19-12-2016 | 22h34

Le Bureau du coroner cherche à retrouver les proches de 89 personnes dont les corps sont conservés à la morgue de Montréal. La coroner en chef du Québec lance un appel au public.

La situation est considérée comme du jamais vu dans l'histoire de la morgue. En 2007, seuls 45 corps n'avaient pas été réclamés, le double cette année.

«Probablement que le vieillissement de la population joue un rôle. Il y a aussi peut-être l'isolement des gens, comme les immigrants qui arrivent au Québec et qui sont seuls», explique Catherine Rudel-Tessier, coroner en chef.

«Même si on identifie les personnes, il peut être très difficile de trouver des proches qui vont s'occuper d'eux. On les garde alors dans nos frigos jusqu'à ce qu'on soit en mesure de les inhumer», ajoute-t-elle.

La morgue de Montréal compte 138 réfrigérateurs et la place commence à manquer.

«C'est souvent très rempli. On essaie de sortir les corps le plus rapidement possible dès que les examens sont terminés», précise Catherine Rudel-Tessier.

Si vous cherchez une personne, il est possible de consulter le www.coroner.gouv.qc.ca pour plus d'information.