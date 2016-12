Vols de banque en série: un homme de Gatineau arrêté

19-12-2016 | 22h20

QUINTE WEST, Ontario - La police provinciale de l'Ontario a arrêté un homme de Gatineau soupçonné d'être l'auteur d'une série de vols de banques perpétrés dans différentes villes ontariennes.

Tristan Marois Drouin, âgé de 30 ans, a été arrêté vendredi dernier, après un vol qui l'a trahi, permettant aux enquêteurs de retracer sa piste et de l'appréhender alors qu'il fuyait sur l'autoroute 401, à l'ouest de la ville de Trenton.

Son arrestation a été possible grâce à la collaboration de plusieurs corps policiers.

Entre le 25 août et le 16 décembre, Tristan Marois Drouin a détroussé des succursales de la Banque Nationale à Kingston, Napanee, Oshawa, Trenton, Bowmanville et Cobourg et deux succursales de la Banque de Montréal à York et Toronto.

C'est son larcin de Cobourg, le 16 décembre, qui a finalement mené à son arrestation, sans résistance, par la police.

Marois Drouin a comparu lundi, devant la Cour de justice de Belleville sous huit chefs d'accusation de vol à main armée.