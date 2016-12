La prison pour Raynald Desjardins

Éric Thibault 19-12-2016 | 12h18

MONTRÉAL - Considéré comme l'un des acteurs clés de la mafia montréalaise, Raynald Desjardins, prendra le chemin des cellules pour six ans et demi pour avoir comploté le meurtre de l'aspirant parrain Salvatore Montagna en 2011.

Les procureurs de la Couronne et de la défense ont suggéré une peine total‎e de 14 ans de pénitencier, pour laquelle il ne reste que 6 ans et demi à purger en raison de la détention préventive.

Cette proposition a été entérinée par le juge André Vincent, lundi, qui l'a qualifiée de «raisonnable» dans les circonstances.

Le Lavallois de 63 ans est détenu depuis son arrestation, il y a cinq ans presque jour pour jour, mais en vertu des règles établies par les tribunaux canadiens pour comptabiliser la détention provisoire, il a purgé l'équivalent de sept ans et demi‎ d'incarcération. On considère en effet que chaque jour de prison passé avant l'imposition d'une sentence en vaut un et demi.

Rappelons qu'en 2011, Desjardins et la victime s'étaient alliés pour tenter de prendre le contrôle de la mafia montréalaise et déloger le clan Rizzuto.

Un conflit a cependant éclaté entre eux. Desjardins a été la cible d'une fusillade à Laval, en septembre de la même année, et il en attribuait la responsabilité à Montagna.

Il a ensuite comploté sa revanche avec une demi-douzaine de complices.

Le groupe ignorait qu'à ce moment, les policiers de la GRC interceptaient tous les messages textes que ces mafieux s'échangeaient sur leurs appareils BlackBerry.

Montagna a été abattu sur l'île Vaudry, à Charlemagne, le 24 novembre 2011.

Desjardins et plusieurs de ses complices, dont son bras droit Vittorio Mirarchi, ont été appréhendés le 20 décembre suivant.

Aussi sur Canoe.ca