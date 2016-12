Un poids lourd déchiqueté par un train de VIA Rail à Montréal

Maxime Deland 19-12-2016 | 11h03

MONTRÉAL - Un poids lourd a été complètement déchiqueté par un train de VIA Rail, lundi matin, dans l'est de Montréal. Par miracle, on ne déplore aucun blessé.

La violente collision est survenue un peu après 9 h, à la hauteur de la gare Rivière-des-Prairies, en bordure du boulevard Maurice-Duplessis.

Pour une raison encore inexpliquée, un apprenti conducteur de poids lourd serait demeuré coincé sur les rails au moment où un train s'amenait.

«Le chauffeur était accompagné de son instructeur dans la cabine du camion. Ils ont réussi à sortir avant l'impact», a indiqué Ian Ritchie, chef aux opérations au Service de sécurité incendie de Montréal.

La collision a été extrêmement brutale. La cabine a été heurtée de plein fouet par le train et a été traînée sur plus d'une centaine de mètres. La remorque, lourdement endommagée, est demeurée sur les lieux de l'impact.

Selon les autorités, une vingtaine de passagers se trouvaient à bord du train au moment de l'accident.

«On a senti que ça brassait un peu, mais sans plus, a témoigné une passagère rencontrée sur place. Tout le monde est demeuré calme. Il y avait un petit bébé et il n'a même pas pleuré.»

Aucun occupant n'a été blessé. Une portion des passagers devaient se rendre à Jonquière, tandis que les autres se rendaient en Abitibi.

Une enquête a été ouverte par la police de Montréal, en collaboration avec la police du CN, pour tenter d'établir la cause et les circonstances de la collision.