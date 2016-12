Cruauté envers les animaux: Chilliwack Cattle plaide coupable

18-12-2016 | 12h45

VANCOUVER, C.-B. - L'usine de production laitière canadienne, Chilliwack Cattle Sales, située en Colombie-Britannique, a plaidé coupable à trois accusations de cruauté envers les animaux et s'expose à des amendes de 75 000 $ ainsi qu'à une suramende compensatoire.

Wesley Kooyman, un des propriétaires, a aussi plaidé coupable de cruauté animale, ce qui pourrait lui valoir pour conséquence de ne plus pouvoir posséder d'animal ni de contrôler une ferme pour un an.

Sept autres travailleurs ont été accusés de cruauté animale et leurs cas sont toujours en attente devant la justice.

Ces accusations découlent d'une démarche d'enquête initiée par l'organisme militant Mercy For Animals. À l'aide d'une caméra cachée, le groupe a pu obtenir des images montrant des employés qui frappaient des vaches à coups de pieds et de poings et plusieurs autres gestes de maltraitance.

«Les rapports d'inspection ont montré des problèmes tels que la surpopulation, des animaux boîtant ou sales, des queues accidentellement arrachées par des machines, le marquage et l'écornage de veaux sans médicament contre la douleur, des vaches étendues directement sur le béton, et l'omission de produire un manuel détaillant les pratiques de gestion de chaque exploitation», précise le communiqué émis par Mercy for Animals.

Au moment de l'enquête, Chilliwack Cattle Sales était l'un des principaux fournisseurs de lait de Saputo, le plus grand transformateur laitier au Canada. La compagnie a immédiatement cessé de s'approvisionner auprès de ce producteur et en 2015, elle a adopté une politique de bien-être animal pour l'ensemble de sa chaîne d'approvisionnement.

«Nous avons besoin de lois plus musclées et de plus de surveillance pour protéger les animaux de ferme de souffrances inutiles et de violence. Donner force de loi au Code de pratique de l'industrie laitière dans chacune des provinces serait la première étape qui assurerait que la maltraitance des animaux comme nous avons découvert à Chilliwack ne se reproduise plus jamais», a déclaré Nathan Runkle, président de Mercy For Animals, dans un communiqué.