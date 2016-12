Traite de personnes: un Québécois arrêté à Winnipeg

17-12-2016 | 16h27

WINNIPEG - Un Québécois de 23 ans arrêté à Winnipeg fait face à des accusations de traite de personnes et d'agression armée.

Selon la police de Winnipeg, les agents ont été appelés à intervenir vendredi dans un hôtel situé au centre-ville et impliquant une femme de 23 ans.

«La femme était détenue contre son gré et forcée de travailler comme escorte dans divers hôtels de Winnipeg, croient les autorités. Elle avait été conduite à Winnipeg de Montréal, le 4 décembre 2016, à cette seule fin, et menacée si elle ne s'y conformait pas.»

Sur place, les policiers ont localisé la femme et ont pris soin d'elle. Le suspect, Garlin Voyant Candy, a été arrêté et placé en garde à vue. En plus d'être accusé de traite de personnes et d'agression armée, il fait également face à une accusation de publicité vantant les services sexuels.

Une femme de 19 ans a également été identifiée dans cette affaire et aurait prétendu être la petite amie de l'homme.