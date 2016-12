Famille décimée dans les Laurentides: dernier hommage

17-12-2016 | 16h00

MONT-LAURIER - Un dernier hommage a été rendu samedi au jeune couple et à leur bébé décédés dimanche dernier dans une grave collision frontale sur la route 117, dans les Laurentides.

La cérémonie en mémoire de Jonathan Brunet, 28 ans, Katrine Caron, 27 ans et de Milan Brunet, 3 mois, a eu lieu en fin de matinée à la cathédrale de Mont-Laurier.

Selon leur avis de décès, le couple et leur fils laissent dans le deuil leurs parents, grands-parents, frères et sœurs ainsi que de nombreux neveux, nièces, tantes, oncles, proches et amis.

L'accident est survenu dimanche après-midi dans le secteur de Lac-des-Écorces. Le face-à-face a eu lieu lors du dépassement d'un des deux véhicules dans une zone où cette manoeuvre était permise. L'accident a possiblement été causé par une mauvaise évaluation de l'un des conducteurs.

L'impact a été très fort et les deux véhicules se sont encastrés l'un dans l'autre.

Les Brunet-Caron ont été transportés à l'hôpital où leur décès a été constaté. La conductrice de l'autre véhicule a été gravement blessée, mais sa vie n'était pas en danger.