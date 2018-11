Tuerie de la Grande mosquée de Québec: la peine d'Alexandre Bissonnette rendue le 8 février prochain

Sophie Côté 21-11-2018 | 11h25

Le juge François Huot rendra la peine du tueur de la Grande mosquée de Québec le 8 février prochain.

Les parties étaient de retour en cour mercredi dans le dossier d'Alexandre Bissonnette pour répondre à des questions de droit que leur avait soumis le juge le 19 octobre dernier. À la fin des exposés des avocats, le magistrat a confirmé la date du 8 février à l'accusé présent dans la boîte des accusés et aux familles qui étaient dans la salle.

Rappelons que le magistrat devait initialement rendre la peine du tueur le 29 octobre, mais il avait expliqué qu'il devait reporter le prononcé de celle-ci pour entendre les avocats de Bissonnette, du ministère public et de la Procureure générale du Québec sur deux aspects relatifs à la disposition du Code criminel qui permet le cumul des peines dans le cas de meurtres multiples.

Lors des observations sur la peine au printemps, la Couronne a réclamé que Bissonnette purge une peine de prison sans possibilité de libération avant 150 ans, ce qui constituerait une première au Canada.

La défense a pour sa part plaidé que l'accusé de 28 ans devait être condamné à une peine d'emprisonnement à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans.

Selon les avocats de Bissonnette, l'article du Code criminel qui permet au juge, s'il le souhaite, d'imposer des peines consécutives par bloc de 25 ans pour chaque meurtre commis est inconstitutionnel puisqu'il contrevient à la Charte canadienne des droits et libertés.

Seulement par bloc de 25

À la première question du juge, qui questionnait les parties à savoir si la disposition permettant les peines consécutives était discriminatoire en regard de l'âge d'un accusé, les avocats ont tous confirmé que, selon leurs analyses, cette disposition ne contrevient pas à la Charte canadienne des droits et libertés.

Quant à la deuxième question du magistrat, qui se demandait s'il était possible d'additionner des périodes d'inadmissibilité à une libération conditionnelle de moins de 25 ans (par exemple de 10 ou 15 ans), les avocats de chacune des parties ont conclu que le juge ne peut le faire que par bond de 25 ans, s'il choisit la voie des peines consécutives.

Tueur de masse

Un des avocats de la Couronne a par ailleurs été invité par le juge à se prononcer sur «l'esprit blâmable» de Bissonnette, un tueur de masse qui a fait six morts et de nombreux blessés en quelques minutes, comparativement à un tueur en séries qui agit à plusieurs reprises, comme Robert Pickton.

«À mon avis, oui, l'état d'esprit est aussi blâmable dans un cas que dans l'autre», a soumis Me Thomas Jacques.

«Rappelez-vous que nous vous avons invité à être prudent sur le message qui pourrait être envoyé par la peine qui sera rendue par rapport à des meurtres multiples, parce que malheureusement, les meurtres multiples semblent faire partie de l'air du temps», a-t-il ajouté.

Ce souci du juge Huot d'évaluer «tous les angles» avant de rendre la peine rassure la communauté musulmane, selon le cofondateur du Centre culturel islamique de Québec (CCIQ).

«Je trouve ça extraordinaire parce que le juge ne doit rien laisser au hasard, il ne doit rien laisser de flou pour pouvoir prendre une décision éclairée qui va aider la justice. D'abord pour les familles, et aussi pour la société», a commenté Boufeldja Benabdallah, le président du CCIQ, à la sortie de la salle d'audience.

Il admet être «très craintif» en vue du prononcé de la peine, le 8 février, puisque peu importe la décision du juge, celle-ci soulèvera de nombreux débats.

Pour la fille d'un des 6 défunts, Megda Belkacemi, elle explique qu'elle et sa famille sont dans un état d'esprit serein à moins de trois mois du verdict.

«La justice suit son cours, on comprend que le juge avait des points à éclaircir ce matin [mercredi]. Maintenant, on va faire preuve de patience pour pouvoir connaître la sentence finale du juge Huot et on pourra continuer le processus de guérison et de deuil», a-t-elle mentionné.

Rappelons que Bissonnette a froidement abattu six hommes à la Grande mosquée de Québec, le 29 janvier 2017. Il a plaidé coupable à 6 chefs de meurtre prémédité et 6 chefs de tentative de meurtre.