Le militant est accusé d'entrave aux policiers - Jaggi Singh en appel de la décision de nommer un nouveau juge

Le militant altermondialiste Jaggi Singh demande à la Cour d'appel d'infirmer la décision de nommer un nouveau juge dans son procès pour entrave aux policiers et supposition de personne.

Jaggi Singh s'appuie notamment sur une décision récente rendue le 26 octobre 2018 par la Cour suprême du Canada. Citant l'arrêt Awashish, la décision orale du juge Grenier ne serait plus juridiquement valable.

La Cour suprême a confirmé qu'il n'est possible de contester des décisions rendues au cours d'un procès criminel qu'après le jugement. Elle souligne que cette règle générale a pour but d'éviter les interruptions du procès et de prévenir les délais.