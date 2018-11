Problèmes financiers pour le Jack Saloon

Jean-François Racine 09-11-2018 | 19h12

Les restaurants Jack Saloon de Québec connaissent des problèmes financiers.

Pour l'établissement situé au 1155, rue De La Chevrotière, à proximité de la Grande Allée, le montant des réclamations s'élève à 319 715 $ au 31 octobre 2018. L'endroit a été fondé en 2011.

Pour l'établissement de Sainte-Foy, qui a ouvert ses portes en 2017 dans la Pyramide, le total du passif dépasse un million de dollars, soit 1 262 956 $.

Les dirigeants ont déposé un avis d'intention afin de faire une proposition à leurs créanciers. Ils ont 30 jours pour présenter cette proposition.

Le syndic Roy, Métivier, Roberge est responsable du dossier.

Six restaurants

Inspiré des saloons de l'Ouest américain, le resto-bar a fait des petits rapidement pour devenir une grande famille. Les rondelles d'oignon à la bière, le burger Krispy Kreme et le mac n' cheese avaient séduit les clients.

Outre les deux à Québec, l'enseigne Jack Saloon compte quatre autres restaurants à Trois-Rivières, à Saint-Georges de Beauce, à Laval et à Brossard. L'an dernier, le chef fondateur et ses associés voulaient étendre encore plus leurs tentacules. La situation financière des autres restaurants demeure inconnue pour le moment.

Dans le quartier DIX30, l'établissement a célébré ses cinq ans l'été dernier. Dans la Beauce, le restaurant a ouvert sur la 1re Avenue en décembre 2017. Un peu partout, la cuisine tex-mex du Sud des États-Unis est à l'honneur dans un décor de style western.