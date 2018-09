Menaces de mort envers une communauté religieuse: le SPVQ arrête un suspect

Jean-François Racine 21-09-2018 | 18h47

La police de Québec a arrêté un individu pour des menaces de mort proférées envers une communauté religieuse.

Le suspect avait fait des menaces de mort, via les médias sociaux, le 3 septembre dernier envers une communauté religieuse. Le SPVQ mentionne qu'une enquête avait été amorcée de la part de la Gendarmerie Royale du Canada (GRC).

Même si la police ne donne pas d'autres détails, on précise que les menaces ne visent pas un seul individu, mais une communauté qu'on ne nomme pas non plus.

L'enquête a démontré que le suspect résidait sur le territoire de Québec, et l'unité des crimes graves du module des crimes majeurs du SPVQ a donc collaboré avec la GRC et procédé à l'arrestation de l'homme de 34 ans à son domicile, le vendredi 21 septembre. Le suspect n'est pas connu des autorités.

Il a été ensuite transporté vers la centrale Victoria pour y être interrogé. Il demeure détenu et devrait comparaître demain par vidéo comparution au palais de justice de Québec. Son identité sera révélée à ce moment.