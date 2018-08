Le célèbre cinéma s'en va à Place Ste-Foy et s'attend à une «progression rapide» de son achalandage - Le Clap quittera La Pyramide pour déménager à la Place Ste-Foy

Dominique Lelièvre 14-08-2018 | 07h46

Le cinéma Le Clap va déserter l'an prochain La Pyramide de Sainte-Foy, qui l'a vu naître il y a plus de trois décennies, pour une toute nouvelle adresse dans le pôle commercial du boulevard Laurier.

Le cinéma indépendant a annoncé, mardi, qu'il allait s'installer dès la fin 2019 à Place Ste-Foy.

Les travaux évalués à plus de 10 millions de dollars commenceront incessamment dans les espaces laissés vacants par le restaurant L'Académie et les boutiques Omer DeSerres et Bovet tout près du boulevard Hochelaga.

Ce faisant, Le Clap pourra passer de sept salles, à l'heure actuelle, à douze salles «à la fine pointe de la technologie». Les écrans seront au moins deux fois plus grands en superficie par rapport à l'offre actuelle, de quoi rivaliser avec les écrans de la compétition. Le plus grand fera près de 50 pieds en largeur.

«Très important»

Le directeur général du Clap, Robin Plamondon, en convient : «c'est un changement très important». Selon lui, le déménagement s'imposait pour assurer la croissance de l'entreprise.

«À l'heure actuelle, il y a souvent des films qu'on est obligés de retirer de la présentation à l'affiche, pas parce que le film ne fonctionne plus, mais parce qu'on n'a plus d'espace disponible», souligne-t-il.

Une étude de marché a démontré que les clients voulaient des lieux de visionnement plus confortables et plus d'espaces de stationnement, «une problématique dans l'espace actuel». Le nouveau site répond à ces attentes.

Le Clap s'approche aussi de la tête des ponts, un secteur en pleine effervescence, sans trop s'éloigner de la cité étudiante, selon Robin Plamondon, qui s'attend à une progression «très rapide» de l'achalandage.

Le cinéma de La Pyramide enregistre annuellement 300 000 entrées, actuellement.

Avec une superficie de 40 000 pieds carrés, le nouveau Clap sera deux fois et demie plus grand que le présent cinéma. La direction promet de ne pas déroger à sa mission de présenter une programmation diversifiée et différente.

En mode croissance

En tenant compte de l'ouverture en novembre d'une deuxième succursale à Loretteville, ce sont 13 salles de cinéma que Le Clap s'apprête à ajouter dans la région de Québec, en plus créer une trentaine d'emplois.

L'entreprise compte se concentrer sur ces deux projets «pour les prochains mois», mais n'exclut pas de s'étendre encore. «C'est une question de timing et d'opportunité. On a toujours dit qu'on avait un intérêt pour le centre-ville», glisse le directeur général, bien qu'aucun projet ne soit sur la table à cet effet pour l'instant.

À La Pyramide, mardi, l'annonce du Clap suscitait la déception des locataires. «C'est malheureux. C'est un gros joueur qui quitte», a reconnu André-François Blanchette, copropriétaire du Groupe Blanchette, qui possède quatre restaurants dans le bâtiment.

«Il est certain que nous aurions aimé pouvoir répondre à la demande d'agrandissement du Cinéma Le Clap. Toutefois, avec un taux d'occupation qui frôle la pleine capacité, il nous était impossible de leur offrir un espace supplémentaire», a pour sa part réagi le propriétaire de La Pyramide, Sylvain Gilbert.

Il n'a pas été possible de connaître les plans de La Pyramide pour combler l'espace délaissé par Le Clap.