Résidence pour aînés: un homme retrouvé sans vie

Jean-François Racine 02-03-2018 | 20h35

Un homme a été retrouvé sans vie à l'extérieur de la résidence pour aînés Les Jardins Le Flandre, dans le quartier Limoilou, près de l'hôpital Saint-François-d'Assise, à Québec.

Les services d'urgence ont reçu un appel vers 11 h 10 vendredi matin pour une intervention au 125 boulevard Benoît-XV.

Une personne a contacté le 9-1-1 en disant qu'elle voyait un homme qui gisait au sol, torse nu, dans la neige.

«L'individu aurait fait une chute de son balcon. Il n'y a pas d'incidence criminelle», a précise la porte-parole du SPVQ, Mélissa Cliche.

Selon la police, la victime est âgée de près de 70 ans.

Pour le moment, l'hypothèse la plus plausible est celle d'un geste volontaire.

Selon les données les plus récentes disponibles (2012 à 2014) sur la mortalité par suicide selon l'âge au Québec, les hommes de 65 ans et plus (22 pour 100 000) présentent un taux de suicide plus élevé que les jeunes hommes de 15 à 24 ans (13 pour 100 000).

Besoin d'aide ? 1-866-APPELLE. (1-866-277-3553).