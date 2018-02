Une résidence lourdement endommagée par le feu à Québec

Agence QMI 11-02-2018 | 05h17

QUÉBEC | Une résidence unifamiliale a été lourdement endommagée par un incendie, dimanche matin, au 5574 boulevard Chauveau Ouest, à Québec.

Les pompiers du Service de protection contre les incendies (SPCI) de la Ville de Québec ont été appelés vers 2 h 45, dimanche.

«À leur arrivée, ils ont vu un gros panache de fumée noire provenant de la résidence», a expliqué le porte-parole du SPCI, Bill Noonan.

L'incendie aurait pris naissance dans le garage de la résidence, avant de se propager à la résidence et à l'entretoit. Les pompiers ont dû utiliser des lances perforatrices pour faire des ouvertures dans les murs et le toit afin de s'assurer que le feu ne se propage pas davantage, a expliqué M. Noonan.

Les deux occupants de la résidence étaient déjà sortis de chez eux à l'arrivée des pompiers. Leur domicile a subi de lourds dégâts à cause des flammes et de l'eau, en plus des trous créés par les lances perforatrices des pompiers. Toutefois, peu après 4 h, le responsable des opérations sur place a déclaré l'aggravation non probable de l'incendie.

«Nous en sommes à rencontrer des témoins de l'événement et lorsque ce sera sécuritaire, les pompiers pourront faire des recherches à l'intérieur afin de déterminer la cause de l'incendie», a ajouté Bill Noonan.