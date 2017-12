Un homme intoxiqué maîtrisé au teaser - Introduction par effraction suivie d'une bagarre

Arnaud Koenig-Soutière 03-12-2017 | 21h54

Un homme intoxiqué se serait introduit par effraction chez son voisin de palier armé d'un couteau, dimanche en début de soirée, forçant les policiers à l'immobiliser à l'aide d'un pistolet électrique.



L'altercation s'est déroulée dans un immeuble à logements de la rue Giguère, dans le secteur Vanier.



L'homme aurait pénétré dans le logement voisin pour une raison inconnue. C'est alors qu'une bagarre a éclaté entre les deux individus.



« On ne sait pas les raisons pour lesquelles la bagarre a éclaté. Mais le suspect a pénétré par effraction chez la victime. Il y a eu des coups de portés », indique Martin Dufour, lieutenant au Service de police de la Ville de Québec.



Les deux individus ont été transportés à l'hôpital pour soigner leurs blessures respectives. La victime a subi des contusions et des lacérations au visage, alors que l'assaillant a lui aussi dû être hospitalisé puisqu'« il était intoxiqué et qu'il a été électrocuté » par un pistolet électrique, précise M. Dufour.



Le suspect restera détenu au moins jusqu'à demain, alors qu'il comparaîtra au palais de justice de Québec pour faire face à des accusations d'introduction par effraction et de voie de fait.