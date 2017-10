Le bassin Louise, forteresse d'un week-end

Arnaud Koenig-Soutière 28-10-2017 | 21h46

La Marine royale canadienne occupe une partie du port de Québec pour la fin de semaine, alors qu'elle tenait des exercices de sécurité navale, samedi, qui se poursuivent aujourd'hui.



Plus de 70 réservistes issus des six divisions québécoises de la Réserve navale prennent part à l'exercice, soit les divisions de Montréal, Québec, Rimouski, Trois-Rivières, Sept-Îles et Saguenay.



La « simulation de protection de la force » se déroule précisément dans le bassin Louise, qui fait office de « forteresse ».



Les exercices visent différents objectifs, que ce soit la sécurisation d'une zone portuaire, le contrôle des embarcations et même le recours à la force dans le cas d'une menace imminente.

Concrètement, ce genre de simulation prépare notamment pour des situations comme les inondations du printemps dernier, selon la alors que les militaires avaient été appelés en renfort.



Les réservistes sont des « citoyens-soldats », dont le mandat est de soutenir les troupes régulières lors de déploiements militaires.