Un homme pris sous un véhicule

Arnaud Koenig-Soutière 28-10-2017 | 21h36

Un homme dans la jeune vingtaine repose entre la vie et la mort, après avoir été trouvé pris sous un véhicule dans le quartier Limoilou, dans la nuit de vendredi à samedi.



Un appel a été logé au Service de police de la Ville de Québec (SPVQ) un peu avant 4 h. Des passants ont aperçu des jambes qui dépassaient d'une voiture garée sur la 1re Rue, non loin de la 3e Avenue.



Deux policiers se sont présentés sur les lieux et des pompiers ont aussi été appelés en renfort. Ils ont été six à joindre leur force pour soulever le véhicule et déprendre l'homme de sa fâcheuse position.



Il a été transporté dans un centre hospitalier de la région, son état étant jugé critique.



On ignore pour le moment pour quelle raison l'homme se trouvait sous la voiture.