Gosselin critique la «cabane» à 453 000 $ de Beauport

Jean-Luc Lavallée 28-10-2017 | 17h15

Le chef de Québec 21 dénonce la construction d'une «cabane pour attacher ses patins» au coût de 453 000 $ par la Ville de Québec. Un «bel exemple» de gaspillage de l'administration sortante, a-t-il protesté samedi.



Jean-François Gosselin avait convoqué les médias, samedi midi, au Parc Montpellier sur la rue du même nom dans l'arrondissement Beauport.



Fraîchement inauguré par les élus d'Équipe Labeaume avant la campagne électorale, le parc - dont la facture totale s'élève à 1,1 M$ - comprend notamment du mobilier urbain, des modules de jeux pour les enfants, une patinoire permanente avec une surface multi-sports et un pavillon de services avec des services sanitaires.

C'est la facture de ce dernier qui a fait bondir M. Gosselin, outré d'une telle dépense. «Les gens sont contents du projet, c'est beau, mais quand on leur dit (que ça a coûté) 453 000 $, ils disent que c'est bien trop cher et que ça n'a pas de bon sens. Allez voir... Ce n'est pas du marbre en-dedans. C'est une cabane pour attacher des patins. Il n'y a même pas de sous-sol. Les gens se font construire des belles maisons puis ça ne coûte pas ça», a-t-il opiné.

«La Ville est imputable de ça. Il faut que ça arrête. S'il y a un de mes conseillers municipaux qui m'arrive avec un projet comme ça avec une cabane à 453 000 $, je vais lui dire : «Retourne faire tes devoirs, travaille avec les fonctionnaires, avec les gens de la Ville, ça ne se peut pas que ça coûte ça.»»



Le prix du marché, répond Équipe Labeaume



«Monsieur Gosselin a beau dire que ça coûte cher mais c'est le prix du marché», a répliqué la conseillère sortante Marie France Trudel, qui préside l'arrondissement Beauport. «On donne toujours le contrat au plus bas soumissionnaire. Les gens qui habitent le secteur avaient besoin d'un équipement de qualité avec un pavillon de services, ils ont droit à ça aussi. Je ne pense pas que les citoyens se plaignent de ça dans le secteur. Ils sont heureux.»



Les standards de construction pour une résidence privée et un équipement municipal ne sont pas les mêmes, a également justifié Mme Trudel, en raison de l'achalandage accru.



Vérification faite, le contrat d'origine a été octroyé à Lévesque et Associés Construction inc., qui a remporté l'appel d'offres avec une soumission de 332 761 $ (plus taxes), soit près de 50 000 $ de plus que l'estimation de la Ville. Les sept autres soumissions étaient plus élevées, grimpant jusqu'à 444 000 $ (avant taxes). Trois «extras» pour des travaux additionnels ont ensuite été accordés par la Ville à l'entrepreneur, ce qui a fait gonfler le montant de la facture.



Le contrat initial prévoyait la construction du pavillon de services d'un étage, le raccordement aux réseaux d'aqueduc, pluvial et sanitaire, le raccordement au réseau d'Hydro-Québec via une alimentation souterraine puis aux réseaux téléphoniques de Bell et Vidéotron.