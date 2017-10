Fin de la saison des croisières à Québec

Agence QMI 28-10-2017 | 17h08

La saison des croisières à Québec prend fin ce samedi. Le «Seven Seas Mariner» doit quitter la ville à 18 h, en direction de Miami.

Son départ marque la fin d'une saison qualifiée d'exceptionnelle par le président-directeur général du Port de Québec, Mario Girard.

«Évidemment, le décompte final n'est pas encore terminé, mais on devrait dépasser les 200 000 croisiéristes, c'est un record pour Québec.»

Les visiteurs ont été gâtés par dame Nature cet automne et l'impact sur les retombées économiques a été majeur.

«C'est sûr que quand il fait beau comme ça, les gens se promènent un peu plus et dépensent plus. C'est assez important cette année, on parle de 30 millions en retombées directes. Et si on prend les dépenses des lignes maritimes, on va dépasser le 106 millions environ.»

La saison 2017, ce fut 132 escales, 34 navires et 25 lignes de croisières. Cinq bateaux ont visité la capitale québécoise pour la première fois.

La qualité du produit est la base du succès, selon le directeur de l'office du Tourisme de Québec, André Roy.

«La propreté, la beauté des lieux, l'aspect sécuritaire et surtout les gens. Les québécois, nous sommes accueillants et ça parait. Ce sont les commentaires qu'on reçoit lors de nos sondages.»

M. Roy ajoute que si l'automne est fort occupé, il faudra aussi attirer des bateaux sur une plus longue période.

«L'automne, je pense qu'on est arrivé à maturité, alors là, il faut développer l'été, soit juin, juillet et août.»

Au port de Québec, on se tourne vers l'avenir et on espère battre à nouveau un record en 2018.