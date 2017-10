Virage à droite au feu rouge : Labeaume invoque la sécurité

Jean-Luc Lavallée 07-10-2017 | 16h06

S'il fallait réduire le nombre d'intersections où le virage à droite au feu rouge est interdit à Québec, cela se ferait au détriment de la sécurité selon Régis Labeaume qui a défendu, samedi, les critères appliqués par la Ville.



Sans jamais nommer ses adversaires de Québec 21, qui veulent réduire «massivement» le nombre d'interdictions, le maire sortant s'est longuement employé à tenter de démolir l'argumentaire de Jean-François Gosselin.



Armé d'un tableau de chiffres et de statistiques, M. Labeaume a lui-même abordé la question à la fin d'un point de presse sur un engagement à saveur sportive, soucieux de remettre les pendules à l'heure. «Il faut démystifier. Quand on dit qu'on ne peut jamais tourner, ce n'est pas vrai, c'est juste 15 % mais à deux intersections sur trois, on peut tourner en tout temps, c'est ça la vérité», a-t-il martelé.



Sur les 828 intersections de la Ville qui comptent quelques «3 000 approches», il est actuellement permis de virer à droite au feu rouge en tout temps dans 65 % des cas. En plus des 15 % où il est interdit de tourner 24h sur 24, les interdictions entre 7h et 22h représentent 14 % contre 5 % pour celles entre 7h et 16h. Enfin, celles où l'on précise une période d'interdiction (de mai à octobre) représentent 1 %.



La Ville interdit le virage à droite s'il y a présence d'un brigadier scolaire, s'il y a un signal sonore pour les non-voyants, si le débit de piétons est élevé «comme au centre-ville», si la visibilité est réduite pour les automobilistes et «quand il y a un virage protégé à gauche».



«On peut bien diminuer (le nombre d'interdictions) mais ça veut dire qu'on va éliminer un de ces critères-là. Mais quand même, il faut rester ouverts. Dans le forum qu'on va avoir au printemps prochain, on est prêts à revoir toutes les vitesses dans les quartiers, on est prêts à discuter de tout ça», a mentionné le maire sortant.



Répression dans les zones scolaires



S'il a mis en doute, il y a quelques jours, l'efficacité des radars photo mobiles dans les quartiers résidentiels, Régis Labeaume croit toutefois que l'outil demeure pertinent dans les zones scolaires, là où 1 800 billets d'infraction ont été distribués en 2016.



«Moi, je trouve ça épouvantable ! Comment tu peux accélérer dans une zone scolaire ? Probablement que tu n'as jamais été parent de ta vie. Il y a des affaires qu'on ne pourra plus endurer. On va en discuter au forum mais je pense que dans les zones scolaires, il va falloir être intransigeant. S'il faut, on va renforcer les amendes», s'est-il insurgé.