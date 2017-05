Un homme se mutile devant les policiers à Saguenay: le BEI enquêtera

Stéphane Bouchard 25-05-2017 | 17h03

Une intervention policière a mal tourné jeudi à Laterrière, alors qu'un homme se serait infligé des blessures graves au cou et aux poignets avec un couteau en présence des policiers de Saguenay.



Une femme a appelé la Sécurité publique vers 12 h 15 pour signaler la présence illégale de son ex-conjoint chez elle.



Quelques minutes plus tard, les policiers se sont présentés chez la dame pour procéder à l'arrestation de l'homme âgé de 57 ans pour bris de conditions.



Dès l'arrivée des agents, l'homme qui était armé d'un couteau a commencé à s'infliger des blessures aux poignets et au cou. Il a été transporté à l'hôpital. Aucune information sur son état de santé n'a été rendue publique jeudi par les différents corps policiers.



BEI

Le Bureau d'enquête indépendant (BEI) a été dépêché sur les lieux de l'intervention policière pour faire la lumière sur cet incident. Le BEI a dépêché huit enquêteurs pour vérifier l'exactitude de l'information qu'il possède.



Les enquêteurs sont attendus à Saguenay vers 20 h 30. Un technicien en identité judiciaire de la Sureté du Québec travaillera en collaboration avec le BEI.