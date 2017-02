La fin de la reconstruction du manège militaire prévue en 2018

11-02-2017 | 14h23

QUÉBEC - À la fin de l'été prochain, la reconstruction de la partie extérieure du Manège militaire de Québec - ravagé par les flammes en 2008 - sera enfin terminée. Il faudra toutefois attendre au printemps 2018 pour voir l'intérieur du bâtiment complètement revampé.

Le Manège militaire ne sera donc pas prêt à temps pour les festivités du 150e anniversaire de la Confédération canadienne.

L'intégration de plusieurs éléments d'origine a représenté un travail colossal pour les architectes, qui avaient pour objectif de «conserver les traces de l'histoire».

Accompagné du ministre de la Famille Jean-Yves Duclos et du député de Louis-Hébert, Joël Lightbound, le ministre de la Défense du Canada, Harjitt Sajan s'est dit très heureux de constater que l'aspect historique avait été préservé et modernisé.

«Même si ça prend plus de temps et que ça coûte plus cher, ce n'est pas juste l'histoire, mais c'est l'histoire des gens et des gens qui ont servi», a-t-il indiqué.

Neuf ans après l'incendie qui l'a ravagé, le Manège militaire de Québec devrait être complètement rénové au printemps 2018.

Une salle multifonctionnelle de 1300 places sera ouverte au public.

Le nouveau bâtiment accueillera près de 200 employés fédéraux dans ses nouveaux bureaux gouvernementaux. Une quarantaine de membres du régiment des Voltigeurs de Québec seront installés dans l'aile est.

Une fois terminés, les travaux de reconstruction auront coûté près de 104 millions $.