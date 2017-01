Fusillade dans une mosquée de Sainte-Foy: le maire Labeaume «en deuil»

«Québec est en deuil ce soir. La violence et l’intolérance à l’égard de qui que ce soit, groupes ou individus, est tout simplement injustifiable et inacceptable. Mes premières pensées vont aux familles des victimes et à tous les fidèles de la mosquée de Sainte-Foy. Toute la ville est avec vous et nous serons à vos côtés afin de traverser cette terrible épreuve qui dépasse la raison. Demeurons unis, la solidarité est la meilleure réponse à offrir devant cette tragédie humaine et gratuite. Souhaitons-nous du courage, nous en aurons besoin dans les jours à venir!»



Ce sont les premiers mots exprimés par le maire après un silence de près de trois heures après le drame de la mosquée de Sainte-Foy.



Le maire de Québec, a expliqué son attaché de presse, suivait la situation de près. «Le maire est en cellule de coordination opérationnelle et suit la situation de près», s'est-il limité à dire.



M. Labeaume a été contacté par son homologue de Montréal. «Je viens de parler à Régis. Je condamne ces gestes insensés. Mes pensées et prières avec les victimes. En route vers Mtl», a écrit Denis Coderre sur Twitter.



Anne Guérette attristée et sous le choc

La chef de l'opposition à l'hôtel de ville de Québec, Anne Guérette, était sous le choc et attristée dimanche soir, après la fusillade qui a éclaté à la mosquée de Sainte-Foy.



«Je suis attristée d'apprendre qu'il y a eu un tel acte de violence dans la belle ville de Québec. Mes pensées vont à tous les proches des victimes», a réagi la politicienne quelques heures après le drame.



La chef de l'opposition avait de la difficulté à croire que cela puisse arriver dans sa ville. «De plus en plus, on voit des actes de violence qui se produisent partout. C'est toujours possible, malheureusement.»



Avant de sauter aux conclusions et de blâmer un groupe en particulier, ou de remettre en cause les politiques d'immigration, il faudra réfléchir à tête reposée, selon elle.



«On comprend les réactions, c'est normal. Mais les élus doivent garder la tête froide et faire attention de ne pas tout mélanger et de réfléchir rapidement à ce qu'on devrait faire de mieux pour éviter que ce genre de situation se reproduise. Il ne faut pas tout remettre en question, mais il faut certainement réfléchir sérieusement à ce qui se passe ce soir.»



