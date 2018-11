Les travaux de la nouvelle structure annoncés à plusieurs reprises ne commenceront pas avant 2021 - Pas de nouveau pont de L'Île-Bizard avant 2023

Matthieu Payen 14-11-2018 | 20h00

L'unique pont d'accès à l'île Bizard ne devrait finalement être remplacé qu'en 2023, soit trois ans plus tard que prévu, malgré son état préoccupant qui a forcé sa mise sous surveillance il y a sept ans.

« Les travaux seront amorcés en 2021 », peut-on lire dans le plan d'investissement de la Ville de Montréal présenté la semaine dernière par la mairesse Valérie Plante, au sujet du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard.

Et selon les plans de reconstruction élaborés au fil des années, il faudra ajouter près de deux ans de travaux avant de pouvoir rouler sur la nouvelle structure.

« Je suis découragée, les travaux devaient débuter l'an prochain disait le maire [Normand Marinacci] », se désole Suzanne Marceau, conseillère municipale de l'opposition à l'arrondissement de L'Île-Bizard­-Sainte-Geneviève, en référence à une vidéo diffusée sur Facebook l'an dernier dans laquelle le maire parlait d'un nouveau pont livré en 2020.

Ce n'est pas la première fois que les 16 000 résidents de l'île Bizard doivent faire preuve de patience, eux qui n'ont que ce pont ou une navette fluviale six mois par année pour sortir de leur île.

Fin de vie utile

La saga du pont Jacques-Bizard, emprunté par 30 000 véhicules chaque jour, a commencé en 2011, lorsque Montréal, à qui le pont appartient, a interdit aux camions lourds d'emprunter la structure érigée en 1966 à la suite d'un rapport d'inspection accablant.

« Les ingénieurs avaient écrit que le pont était en fin de vie utile et qu'on dénombrait 175 fissures dans la structure », se souvient l'ancien maire de l'arrondissement Richard Bélanger.

Selon lui, l'urgence d'agir était telle que de gros travaux d'entretien de la structure avaient été entrepris et qu'un premier plan avait été ébauché pour remplacer le pont en 2018.

Le pont, constitué de trois voies, un trottoir et une piste cyclable, devait faire place à deux ponts comptant chacun deux voies, ainsi qu'une piste multifonctionnelle. Le tout pour 45 millions $, explique M. Bélanger.

Mais en 2016, ce sont bien 100 M$ que la Ville a mis de côté pour la reconstruction du pont qui devaient alors se terminer en 2020.

« Un peu déçu »

« Je suis un peu déçu qu'on reporte le projet », admet le maire Marinacci, élu sous les couleurs du parti de Mme Plante.

« Je ne suis pas ingénieur, mais il semblerait que la tâche était plus complexe que prévu », ajoute-t-il.

Le maire affirme néanmoins ne pas être inquiet pour la sécurité des automobilistes puisque les travaux effectués ces dernières années ont corrigé les problèmes majeurs du pont, selon lui.

Pourtant, d'après le bilan des infrastructures de 2018, le pont Jacques-Bizard est le troisième plus détérioré de la Ville.

Montréal a préféré réserver ses commentaires sur le dossier.

L'élu responsable des routes à la Ville, Éric Alan Caldwell, présentera ce matin les modifications au programme de transport et d'infrastructures de Montréal.

Que faire avec l'ancien pont?

Le maire de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève souhaite conserver l'actuel pont Jacques-Bizard. Un choix «illogique», selon son prédécesseur.

«Ce pont est en mauvais état et il coûte une fortune à entretenir, je ne vois pas pourquoi il faudrait le conserver à tout prix», affirme Richard Bélanger, qui a dirigé l'arrondissement de 2005 à 2013.

M. Bélanger s'oppose au projet du maire Normand Marinacci qui souhaite sauvegarder la vieille structure pour en faire une piste cyclable et piétonne, ainsi qu'une voie d'urgence.

«C'est le seul point de passage, donc si le nouveau pont devait fermer, on pourrait se servir de l'ancien pour faire passer de façon exceptionnelle des véhicules d'urgence», dit le maire Marinacci.

Ce dernier souligne également que des câbles d'électricité et d'eau passent sous le pont et qu'il serait coûteux de les déplacer si on le détruit.

M. Bélanger soutient de son côté qu'il n'y pas la place de faire passer les ponts côte-à-côte.

«Du côté de L'Île-Bizard, il y a un parc, donc pas de problème, dit-il. Mais du côté de Sainte-Geneviève [sur l'île de Montréal, Ndlr], les nouvelles voies vont frôler les habitations.»

Pour l'ajout d'un accès à l'île, M. Bélanger est plutôt favorable à un projet de passerelle qui rejoindrait Laval et la station de train de Sainte-Dorothée.

«Les gens pourraient se stationner à L'Île-Bizard, marcher 3 minutes et seraient rendu a train. Ça ferait toujours quelques centaines d'autos en moins sur le pont», dit-il.

L'arrondissement a voté cet été en faveur de ce projet qu'il devra obtenir l'appui de la Ville-Centre et de Laval.

