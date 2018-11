Projet Royalmount: Montréal est «très préoccupée» par la congestion anticipée

Sarah Daoust-Braun 13-11-2018 | 13h42

L'administration de Valérie Plante se dit «très préoccupée» par les impacts qu'aura le projet Royalmount, au coin des autoroutes Décarie et Métropolitaine, sur la circulation routière et la mobilité

«On risque de doubler le temps d'attente dans la congestion, c'est très préoccupant», a réagi mardi le responsable du transport et de l'urbanisme au comité exécutif Éric Alan Caldwell.

La Ville de Montréal a déposé mardi un rapport sur les impacts du projet de mégacentre commercial Royalmount, au coin des autoroutes 15 et 40, qui sera étudié dans le cadre de la Commission sur le développement économique et urbain et l'habitation.

Selon le document, le projet amènera 140 000 déplacements par jour, soit 70 000 automobiles, dans l'un des secteurs les plus achalandés dans la province qui compte déjà 360 000 circulant par jour sur l'échangeur Décarie.

La Ville se base sur une étude d'impact de la firme WSP mandatée par le promoteur Carbonleo pour faire ces constats.

Éric Alan Caldwell a indiqué que son administration était à la recherche de solutions pour réduire les impacts avec le promoteur et le ministère des Transports (MTQ), rappelant que la plupart des autorisations relèvent du ministère et de la Ville de Mont-Royal.

Une passerelle piétonne sera par exemple construire pour relier le métro de la Savane au site, et l'administration suggère aussi la notion de «quartier complet». Le promoteur projette d'ailleurs d'ajouter un volet résidentiel au projet.

«Il faut regarder comment faire en sorte qu'on offre sur notre territoire un cadre de vie intéressant via un quartier complet et qu'on réduise les impacts sur la circulation et la structure commercial», a ajouté M. Caldwell, précisant que la Commission se pencherait sur tous ces enjeux.