Nouvelle année record pour BIXI

Camille Dauphinais-Pelletier 13-11-2018 | 11h06

Avec une augmentation de 11,3% du nombre de déplacements, les BIXI ont roulé davantage cette année qu'en 2017, malgré les festivités du 375e qui avaient procuré une année record à l'organisme l'an dernier.

Ce sont 5,3 millions de déplacements qui ont été enregistrés en 2018, un nouveau sommet pour BIXI Montréal, qui attribue cette hausse à son offre de services constamment en croissance.

Des projets pilotes comme ceux de BIXI électriques et de BIXI équipés de lasers pour améliorer leur visibilité démontrent la vitalité du service, selon la présidente de l'organisme, Marie Élaine Farley. « Nous sommes fiers de contribuer à la croissance de la part modale du vélo dans la grande région de Montréal, avec des offres toujours plus diversifiées et accessibles pour la population et les visiteurs », dit-elle.

Le tarif réduit pour étudiants et personnes âgées de 65 ans et plus, une nouveauté de cette année, a séduit 15 000 personnes, qui se sont prévalues de cette offre.

Les ventes corporatives de passes BIXI, qui s'adressent aux groupes de 20 personnes et plus, ont augmenté de 41% par rapport à l'an dernier, et le nombre de paiements par carte OPUS, système inauguré en 2017, a doublé en 2018.

Le réseau s'étend

Les projets d'expansion annoncés par l'organisme cet été tiennent toujours : les arrondissements de Lachine, Anjou, Montréal-Nord, Saint-Laurent et Saint-Léonard seront desservis dès l'an prochain. Les emplacements exacts des nouvelles stations ne sont pas encore déterminés.

Au total, ce sont 1000 vélos qui s'ajouteront à la flotte de BIXI l'an prochain, ainsi que 60 stations et 2625 points d'ancrage.