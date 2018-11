Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles: Manuel Guedes remplace au pied levé Theo Vecera comme candidat à la mairie

Agence QMI 09-11-2018 | 15h33

Coup de théâtre dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles alors que le candidat à la mairie d'arrondissement Theo Vecera pour le parti Ensemble Montréal a dû céder sa place en raison d'ennuis de santé.

Moins de deux semaines après s'être lancé dans la course à l'élection partielle du 16 décembre prochain, M. Vecera se retire sur «les ordres de son médecin» et est ainsi remplacé par Manuel Guedes, qui a accepté au pied levé de tenter de prendre la succession de l'ancienne mairesse d'arrondissement. Chantal Rouleau a quitté moins d'un an après sa réélection pour faire campagne sur la scène provinciale et est maintenant ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole au sein du cabinet du premier ministre François Legault.

Le chef d'Ensemble Montréal, Lionel Perez, a présenté M. Guedes vendredi.

«C'est une situation urgente et imprévue qui m'attriste au plus haut point, a dit dans un communiqué M. Vecera. Toutefois, je demeure persuadé qu'Ensemble Montréal a la meilleure équipe pour les citoyens de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et j'ai l'intention de soutenir le nouveau candidat autant que ma santé le permettra. L'arrondissement ne peut pas se permettre d'élire un maire sous la bannière Projet Montréal, qui ne comprend pas la réalité des gens d'ici.»

Pour Manuel Guedes, qui a été conseiller d'arrondissement dans le district La Pointe-aux-Prairies de 2013 à 2017, c'est un retour. Il avait été battu de justesse, à la dernière élection, par la candidate de Projet Montréal, Lisa Christensen.

«Je suis honoré d'avoir l'opportunité de représenter les familles de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles à nouveau et de me joindre à une équipe très proche de la communauté. Je veux poursuivre le développement de l'arrondissement pour que ses résidents puissent évoluer dans un environnement prospère et sain, où les services sont accessibles», a dit M. Guedes.

Avant de devenir conseiller d'arrondissement, Manuel Guedes a oeuvré au sein de la Banque Laurentienne pendant plusieurs années.