SPVM : Montréal invitée à choisir le prochain chef à l'externe

Sarah Daoust-Braun 06-11-2018 | 11h58

La Ville de Montréal peut lancer son processus pour trouver un nouveau chef de police et est invitée recruter l'un des deux directeurs adjoints issus de l'externe, à la lumière du rapport de mandat du chef intérimaire Martin Prud'homme.

Martin Prud'homme estime que le prochain chef du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) devrait venir de l'extérieur. Il ne juge dangereux que ce poste soit ouvert à l'interne. « Un tel processus présenterait des risques dans un contexte où l'équilibre interne est toujours fragile et qu'une telle démarche pourrait conduire à une nouvelle course à la chefferie, au possible retour de clans et à la détérioration du climat. »

Plus précisément, il recommande à la Ville de « cibler un membre de l'actuel Comité de direction » comme prochain directeur du SPVM, et l'invite à considérer exclusivement l'un des deux membres du comité issus de l'externe pour « minimiser les impacts sur l'organisation ».

Cette candidature devra ensuite être suggérée au gouvernement.

Le Comité de direction est formé de quatre directeurs adjoints, soit Simonetta Barth et Dominic Harvey qui proviennent de l'interne, et Line Carbonneau et Sylvain Caron de l'externe - selon le rapport préliminaire publié en juin.

Mme Carbonneau, retraitée en 2012 de la Gendarmerie royale du Canada, avait été nommée directrice adjointe aux normes professionnelles, tandis que Sylvain Caron, qui a déjà oeuvré au sein de la Sûreté du Québec (SQ), est devenu directeur adjointe aux Enquêtes criminelles.

L'administration provisoire de M. Prud'homme prendra d'ailleurs fin le 31 décembre, et il ne juge pas nécessaire de la prolonger. Il restera en poste jusqu'à la nomination du prochain directeur.

Son rapport de mandat a été déposé mardi au ministère de la Sécurité publique, dans lequel 14 recommandations sont formulées à la Ville de Montréal, au ministère et au SPVM.

Il recommande entre autres au corps policier de mettre sur pied une équipe mixte d'enquête lors des allégations criminelles visent des policiers du SPVM et de la Sûreté du Québec.

Climat de travail

M. Prud'homme estime que le climat de travail est « plus positif » aujourd'hui qu'en décembre 2017, mais que ce nouvel équilibre reste fragile et qu'il faut faire preuve de prudence.

Le directeur de la Sûreté du Québec (SQ) avait été nommé à cette époque pour réorganiser cette année le SPVM, à la suite de la publication du rapport Bouchard qui critiquait sévèrement la division des affaires internes et avait entraîné la suspension de l'ancien chef Philippe Pichet.

Un rapport préliminaire du chef intérimaire avait été rendu public en juin. Il indiquait que M. Pichet n'avait pas réussi à améliorer le climat de travail au sein du SPVM.

L'ex-chef avait renoncé en juin à son poste de directeur du corps policier et a été réaffecté dans un poste de direction.