Bilan de l'an 1 : Valérie Plante veut redoubler les efforts pour la mobilité

Sarah Daoust-Braun 05-11-2018 | 09h49

La mairesse de Montréal Valérie Plante a assuré vouloir redoubler les efforts pour la mobilité, alors qu'elle était lundi matin au métro Bonaventure pour serrer la main des Montréalais un an jour pour jour après avoir été élue.

« On se rend compte que le réseau est à saturation, et c'est difficile les différents chantiers. Les routes et les ponts tombent. Est-ce qu'on devrait échelonner les chantiers différemment pour donner un répit dans certains secteurs à la population? Ça va prendre plus de temps, mais si ça peut donner un certain répit. »

Valérie Plante s'est donné la note de 7 sur 10 pour la gestion dans la dernière année des chantiers, qui peuvent affecter la fluidité de la circulation. « On travaille fort pour coordonner cela », a indiqué la mairesse, précisant que 15 % des chantiers ne relèvent pas de la Ville.

Pour la prochaine année, la mairesse de Montréal souhaite poursuivre ses efforts pour aider les commerçants, favoriser le secteur de l'habitation et travailler sur son bureau de projet de la ligne rose dont elle a annoncé la création il y a peu de temps.

Elle présenterait d'ailleurs jeudi le budget de la Ville pour la prochaine année, assurant que les taxes ne seront pas augmentées au-dessus du taux de l'inflation.

Promesses

Revenant sur ses promesses accomplies au courant de la dernière année, Valérie Plante s'est dite fière d'avoir lancé l'appel d'offres pour l'achat de 300 autobus hybrides et d'avoir bonifié le programme d'accès à la propriété.

Elle aurait aimé que sa promesse de créer un service de permis en ligne se réalise plus rapidement. Selon son administration, une équipe travaille pour offrir cette mesure à partir de l'an prochain pour une douzaine de permis.