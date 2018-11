Des corridors de l'université ont été tapissés de slogans écrits à la peinture par un groupe antifasciste - [PHOTOS] L'UQAM victime de vandalisme

Un groupe antifasciste de 70 personnes a pris part à un saccage dans des corridors de l'UQAM, jeudi soir, où il a érigé des barricades avec du mobilier, détruit des caméras de surveillance et tapissé les murs de slogans à l'aide de peinture.

Plusieurs dizaines de messages en tout genre et faisant des réclamations disparates sont apparus dans les couloirs du deuxième étage du pavillon Hubert-Aquin, ainsi que dans certains locaux et dans des fenêtres. Des symboles anarchistes ont aussi été dessinés par les vandales, dont plusieurs étaient masqués.

Le saccage serait survenu lors d'une activité organisée, « non autorisée » par le Bloc antifasciste de surveillance contre la haine (BASH), « un groupe non reconnu par l'Université du Québec à Montréal, qui utilise le nom de l'UQAM », écrit-on dans un communiqué émis par l'institution.

« La direction déplore le fait que le BASH ait refusé de se montrer coopératif en dépit des demandes et des avertissements qui lui ont été adressés. Elle condamne avec vigueur les actes d'intimidation, de vandalisme et de désinformation qui ont été commis », écrit le vice-recteur au Développement humain et organisationnel de l'UQAM, Louis Baron.