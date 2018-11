Disparition: la maison de Josiane Arguin passée au peigne fin, le terrain creusé

Agence QMI 01-11-2018 | 06h42

Le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a déployé un poste de commandement devant la résidence de Josiane Arguin, cette femme de 34 ans portée disparue depuis le 1er septembre, dans le quartier de Parc-Extension, à Montréal.

Le poste est installé depuis mercredi sur la rue d'Anvers, entre les avenues Bloomfield et Champagneur. Des enquêteurs de la section des crimes majeurs du SPVM sont sur place de même que les techniciens en identité judiciaire.

Les policiers ont non seulement obstrué les fenêtres de la maison avec du plastique noir, mais on a aussi creusé le terrain arrière de la résidence.

«Une disparition, ce n'est pas un crime»

En entrevue à LCN, l'ex-sergent de la Sûreté du Québec (SQ) Jean-François Brochu a expliqué ce qui pourrait être à l'origine d'une telle démarche: «Ça peut vouloir dire deux choses. On peut penser que les policiers font ça pour garder la noirceur à l'intérieur pour utiliser une méthode d'enquête qui est le luminol qui permet aux policiers de découvrir d'éventuelles tâches de sang ou de liquide corporel. Il n'est pas impossible non plus que ce soit pour empêcher les médias de voir ce qui se passe à l'intérieur, mais la première hypothèse est fort probablement la bonne.»

«Pour faire ces méthodes d'enquête, il faut savoir si Madame vivait seule ou si elle avait un conjoint, mais si elle en avait un, il y a une expectative de vie privée. À ce moment-là, les policiers doivent se munir d'un mandat de perquisition. Pour le faire, ils doivent non seulement avoir des motifs de croire qu'un crime a été commis, mais ils doivent également être capables de dire quel type de crime... Parce qu'une disparition, ce n'est pas un crime», ajoute M. Brochu.

Le 1er septembre, Josiane Arguin a quitté sa résidence vers 8h, sans ses effets personnels, et n'a pas été revue depuis. Sa famille disait alors craindre pour sa santé et sa sécurité. Mme Arguin mesure 1,60 mètre (5 pi 3 po) et pèse 60 kg (130 lb). Elle a les yeux bruns et les cheveux longs bruns. Elle a un tatouage représentant un oiseau et d'autres dessins partant de la hanche jusqu'à l'omoplate droite.

Toute personne ayant de l'information au sujet de cette disparition est invitée à communiquer avec le 911 ou avec Info-Crime au 514 393-1133.