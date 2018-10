Abattu par des policiers: la famille de Nicholas Gibbs poursuit la Ville de Montréal pour plus d'un million $

Maxime Deland 30-10-2018 | 13h40

La famille d'un homme de 23 ans tué par les policiers il y a deux mois à Montréal intente une poursuite civile de plus d'un million de dollars contre la Ville de Montréal.

Les proches de Nicholas Gibbs réclament 1,035 million de dollars en dommages moraux et 100 000 $ en dommages punitifs.

Nicholas Gibbs, un père de trois jeunes enfants, a été abattu la soirée du 21 août à l'angle du boulevard De Maisonneuve et de l'avenue Montclair, dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce.

À l'origine, les policiers avaient été appelés sur les lieux d'une bagarre entre deux individus, dont vraisemblablement M. Gibbs.

Les patrouilleurs auraient utilisé une arme à impulsion électrique et du poivre de Cayenne pour maîtriser Nicholas Gibbs, mais sans succès.

Quelques minutes plus tard, le jeune homme à la peau noire a été atteint mortellement lorsqu'un policier a ouvert le feu dans sa direction. Au total, cinq projectiles ont été tirés.

Pour la toute première fois, les proches de Nicholas Gibbs ont présenté mardi en conférence de presse une vidéo filmée par un citoyen du secteur montrant une portion de l'intervention policière dramatique.

On peut clairement apercevoir Nicholas Gibbs s'effondrer au sol après avoir été atteint par balle. Deux d'entre elles ont été tirées alors qu'il avait le dos tourné. Environ cinq secondes s'écoulent entre le premier et le dernier coup de feu.

«Les deux dernières balles dans le dos, il n'y a rien au monde qui peut justifier cette action-là du policier. Il voulait exécuter Nicholas», déplore le militant des droits civiques et humains, Will Prosper, qui était présent lors de la conférence de presse.

Lui-même ancien policier de la Gendarmerie royale du Canada, M. Prosper dit avoir soulevé plusieurs anomalies dans la manière d'intervenir des agents du SPVM auprès de Nicholas Gibbs.

Il déplore notamment le «manque de calme» des policiers qui «crient tous en même temps».

«La personne la plus calme dans tout ça, c'est plate à dire, mais c'était Nicholas Gibbs. Et Nicholas était un anglophone qui vivait dans un quartier majoritairement anglophone. Mais les policiers n'ont fait que lui donner des ordres en français», fait remarquer Will Prosper.

Dans la vidéo, il est impossible de confirmer si Nicholas Gibbs est bel et bien armé d'un couteau, comme l'ont indiqué les autorités au tout début de l'enquête.

La mère de Nicholas, Erma Gibbs, a mentionné pour sa part qu'elle souhaitait ardemment que des accusations criminelles soient portées contre les policiers qui ont tué son fils.