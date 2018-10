Trafic de cocaïne: deux leaders de gangs de rue condamnés à huit ans

Éric Thibault 26-10-2018 | 20h51

Le leader allégué des gangs de rue montréalais et son bras droit ont été condamnés à huit ans de pénitencier, vendredi en fin de journée, après avoir plaidé coupable à des accusations de gangstérisme, de complot et de trafic de cocaïne.

Gregory Woolley, qui s'est hissé parmi les décideurs les plus influents du crime organisé québécois après une brève incursion dans l'organisation des Hells Angels, ainsi que son lieutenant, Dany Cadet Sprinces, ont reçu leur peine du juge Eric Downs qui a ainsi entériné une entente négociée entre les procureurs de la Couronne et de la défense, au Centre judiciaire Gouin de Montréal.

Les deux accusés respectivement âgés de 46 et 48 ans avaient été appréhendés il y a trois ans lors d'une importante opération policière visant un conglomérat qui contrôlait le marché des stupéfiants dans la grande région de Montréal et au sein duquel les motards, la mafia italienne et les gangs de rue faisaient équipe.

Membres fondateurs du gang Syndicate, Woolley et Cadet Sprinces étaient à la tête d'une organisation qui approvisionnait le marché en cocaïne et qui était surnommée «les Bronzés» par leurs clients et complices.

Woolley - le seul Noir à avoir eu un statut officiel dans la famille des Hells Angels quand leur ex-chef Maurice «Mom» Boucher, aujourd'hui incarcéré à perpétuité pour avoir commandé les meurtres de deux gardiens de prison en 1997, l'a promu membre de leur club-école les Rockers durant la guerre des motards - et Cadet Sprinces se sont vu créditer 60 mois de détention provisoire. Il leur reste donc trois ans à purger sur leur peine.

Woolley a également vu la poursuite retirer une accusation de complot de meurtre qui pesait sur lui. Ce complot qui visait le caïd mafieux Raynald Desjardins avait été ourdi par «Mom» Boucher, lui-même condamné à dix ans d'incarcération pour ce crime au printemps dernier, mais a été tué dans l'oeuf par les policiers en 2015.