Ligne Deux-Montagnes: les trains risquent de ne pas rouler ni à Noël ni au jour de l'An

Francis Pilon 25-10-2018 | 20h42

Des clients d'exo ont eu tout un choc ce mois-ci en apprenant qu'aucun train de la ligne Deux-Montagnes n'était garanti durant la période des Fêtes cette année, alors que le service était gratuit et en marche au même moment en 2017.

Michael Sévigny a l'habitude de prendre le train de la ligne Deux-Montagnes pour sortir de Montréal et aller visiter sa famille à Noël, mais cette année, la tradition risque de ne pas se renouveler.

«Il y a toujours eu un service sur cette ligne-là et elle est très sollicitée durant les Fêtes, je peux vous le confirmer. On ne peut pas priver des gens de se déplacer durant Noël à cause de la construction du REM sur la ligne Deux-Montagnes», a critiqué M. Sévigny.

Depuis la fin du mois de juin, le chantier du Réseau express métropolitain (REM) force la fermeture d'un tronçon d'une des deux voies ferrées de la ligne, empêchant ainsi une déviation de la circulation en cas de panne de train.

Afin de minimiser les impacts, exo a retiré en juin dernier quatre départs, dont trois en heure de pointe, sur sa ligne Deux-Montagnes. Le service est aussi interrompu chaque week-end.

Aucune garantie

Face à la situation, Michael Sévigny a demandé sur les réseaux sociaux à l'organisme de transport s'il comptait annuler ses trains les jours fériés, du 25 décembre et du 1er janvier.

«Bonjour, oui effectivement, le service sur la ligne Deux-Montagnes était offert le 25 décembre et le 1er janvier les années précédentes. Par contre, le service de fins de semaine était en vigueur pour ces journées. Présentement, nous n'offrons pas de service sur la ligne Deux-Montagnes les fins de semaine et les jours fériés», a rétorqué exo à son client sur son compte Facebook.

Le «24 Heures» a contacté l'organisme jeudi pour valider l'information, mais leur version des faits avait été modifiée.

«L'information que vous rapportez est inexacte puisque la prestation des services pour cette période est en évaluation présentement», a dit Gabrielle Tellier, porte-parole d'exo.

Les clients des trains de la ligne Deux-Montagnes sauront officiellement au cours des prochaines semaines si le service de transport sera en service ou non durant les jours fériés, assure l'organisme.