Retard du pont Champlain: peu d'étonnement, mais beaucoup de déception chez l'opposition

Christopher Nardi 25-10-2018 | 16h46

OTTAWA | S'ils sont peu étonnés, tous les partis de l'opposition fédérale se disent déçus que ni le gouvernement ni le constructeur du nouveau pont Champlain n'aient réussi à l'ouvrir le 21 décembre prochain comme prévu.

«C'est sûr que je suis déçu. J'aime l'efficacité. En Chine, ils viennent de faire un pont de 53 km. Pourquoi est-ce qu'ici, on s'enfarge toujours dans nos gros projets d'infrastructures, qu'on a toujours des problèmes?, a questionné le député conservateur Pierre Paul-Hus.

«Qu'est-ce qui fait qu'on n'est jamais capable de livrer à temps et dans les budgets? C'est une grande question, et il va falloir que les gouvernements provinciaux et fédéraux fassent du ménage là-dedans».

Celui-ci réagissait à l'annonce jeudi du ministre de l'Infrastructure François-Philippe Champagne que le projet de 4,5 G$ ne sera finalement pas complété au mois de décembre, tel que promis dès le lancement du chantier en 2015.

Les automobilistes devront donc attendre jusqu'à la fin juin 2019 au plus tard avant de rouler sur la structure flambante neuve.

«Justin Trudeau était capable d'imposer une date au Québec quand ça venait à la légalisation du pot, mais pour le pont Champlain, il est incapable de garantir un échéancier. Ça fait dur», a commenté le député du Bloc québécois, Mario Beaulieu, en ajoutant que ça ne l'étonnait toutefois pas.

Pour sa part, le Nouveau parti démocratique (NPD) a remis en question le modèle de partenariat public-privé (PPP) choisi par le gouvernement de Stephen Harper pour mener à terme la construction.

«C'est regrettable pour les gens qui habitent Montréal et la Rive-Sud. Le pont Champlain est le pont le plus important pour l'économie du Québec et du Canada, et là on a un retard. Le NPD a toujours dit que la formule en PPP n'est pas miraculeuse, et on espère que les pénalités qui étaient prévues au contrat seront appliquées», a lancé le lieutenant du Québec du NPD, Alexandre Boulerice.

Voici ce que le ministre avait dire sur le nouveau retard dans la livraison du nouveau pont Champlain.