Nouveaux retards pour le pont Champlain

Christopher Nardi 24-10-2018 | 18h24

OTTAWA | Aucune voiture ne circulera sur le nouveau pont Champlain de sitôt. Ottawa annoncera jeudi qu'elle retarde l'ouverture jusqu'à la fin juin 2019 au plus tard, a appris Le Journal.

Ça semblait écrit dans le ciel depuis des mois, mais voilà que c'est confirmé. Le ministre fédéral des Infrastructures, François-Philippe Champagne, et des représentants du consortium de construction Signature sur le Saint-Laurent (SSL), confirmeront un deuxième report de l'inauguration. En 2015, on prévoyait une ouverture le 1er décembre, qui a ensuite été retardé au 21 décembre 2018.

Selon nos informations, l'essentiel de la structure du pont sera complété comme prévu en décembre. Là où le bât blesse est au sujet de l'asphaltage et l'imperméabilisation de la surface du pont, opérations quasi impossibles à faire dans le froid et l'humidité de l'hiver. Ces dernières étapes seront complétées «au plus tard » à la fin juin 2019, ont confirmé plusieurs sources.

Dès le début des travaux, SSL admettait que le plus grand défi du projet était l'échéancier «extrêmement serré». D'ici l'ouverture, le fédéral devra continuer à investir des millions $ pour continuer à entretenir le pont actuel.

Le ton d'Ottawa et de SSL au sujet de l'échéancier a changé au cours des dernières semaines. Si les élus fédéraux juraient au printemps dernier que le pont serait prêt à temps, le ministre Champagne refusait de s'y engager à nouveau en réponse à des questions la semaine dernière.

De plus, des acteurs municipaux ont noté que dans les dernières semaines, SSL a enlevé toute mention du 21 décembre dans ces avis publics, préférant maintenant référer à la fin d'entraves «à l'ouverture du nouveau pont Champlain».

Plusieurs obstacles

Chose certaine, les problèmes avec ce chantier de près de 4,5 G$, soit l'un des plus importants de l'histoire du fédéral, ne datent pas d'hier.

Déjà en juillet 2016, Le Journal révélait que le nouveau chantier avait déjà subi trois ratés importants dans les premiers mois de la construction, ce qui avait déjà occasionné certains délais.

C'est la même année que Québec a annoncé à SSL qu'il ne pourrait plus transporter de lourdes pièces préfabriquées sur les routes du Québec, obligeant le consortium à les transporter surtout par voie marine, ce qui est plus long et coûteux.

En plus de tout ça, il y a également eu une grève des ingénieurs de l'État, des ouvriers de la construction et des grutiers dans les deux dernières années.

Ainsi, le gouvernement Trudeau a annoncé en avril dernier qu'il injectait 235 M$ de plus dans le projet et doublerait le nombre de travailleurs sur le chantier.

Le VG n'y croyait pas

Même le vérificateur général du Canada ne semblait pas croire que le nouveau pont serait livré d'ici la fin de l'année, allant jusqu'à dire dans un rapport en mai dernier que la promesse semblait « très ambitieuse ».

« Nous sommes d'avis que le nouveau pont coûtera plus cher que si la décision de le remplacer avait été prise plus tôt, qu'il coûtera plus cher que prévu à l'origine et qu'il n'est pas certain qu'il sera terminé avant l'échéance [du 21] décembre 2018 », avait lancé le VG Michael Ferguson dans son rapport.

En réaction, l'ancien ministre des Infrastructures, Amarjeet Sohi, avait juré que le pont serait prêt à accueillir les automobilistes au plus tard le 21 décembre 2018.

- Avec la collaboration de Raymond Filion, TVA Nouvelles