Nouveaux retards pour le pont Champlain

Christopher Nardi 24-10-2018 | 18h24

OTTAWA | Aucune voiture ne circulera sur le nouveau pont Champlain le 21 décembre prochain comme prévu. Les automobilistes devront plutôt patienter jusqu'à la fin juin 2019 au plus tard, a appris Le Journal.

Ça semblait écrit dans le ciel depuis des mois, mais voilà que c'est confirmé. Le cabinet du ministre fédéral des Infrastructures, François-Philippe Champagne, et des représentants du consortium de construction Signature sur le Saint-Laurent (SSL) feront l'annonce jeudi matin à Montréal de nouveaux retards dans la construction du pont, a appris Le Journal de plusieurs sources.

Selon nos informations, l'essentiel de la structure du pont sera complété comme prévu en décembre. Là où le bât blesse est au niveau de l'asphaltage et l'imperméabilisation de la surface du pont, opérations quasi impossibles à faire dans le froid et l'humidité de l'hiver. Ces dernières étapes seront complétées «au plus tard » à la fin juin 2019.

Dès le départ, SSL admettait que le plus grand défi du projet était l'échéancier «extrêmement serré».

Le ton d'Ottawa et de SSL au sujet de l'échéancier a changé au cours des dernières semaines. Si les élus fédéraux juraient au printemps dernier que le pont serait prêt à temps, le ministre Champagne refusait de s'y engager à nouveau en réponse à des questions la semaine dernière.

De plus, des acteurs municipaux ont noté que dans les dernières semaines, SSL a enlevé toute mention du 21 décembre dans ces avis publics, préférant maintenant référer à la fin d'entraves «à l'ouverture du nouveau pont Champlain».