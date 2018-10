Valérie Plante rencontrera François Legault vendredi

Sarah Daoust-Braun 24-10-2018 | 16h52

La mairesse de Montréal, Valérie Plante, rencontrera vendredi le nouveau premier ministre François Legault, où elle discutera entre autres de la ligne rose et d'environnement.

«J'ai bien l'intention d'amener le premier ministre et le ministre des Transports à considérer et à comprendre l'importance de ces projets [pour l'est de l'île]», a soutenu mercredi la mairesse en point de presse, faisant référence à la ligne rose, mais aussi au SRB Pie-IX, au prolongement de la ligne bleue et au projet de tramway dans l'est.

Le ministre des Transports, François Bonnardel, a indiqué mardi à TVA Nouvelles que la ligne rose n'est pas un engagement que son ministère va prendre à «court, moyen et long terme».

Valérie Plante croit qu'il faut voir le développement des projets de transport avec une vision d'ensemble, et non pas de façon séparée.

«Il y a le projet de tramway, mais c'est au sud, alors on fait quoi avec Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies ? Il faut trouver des options. La ligne rose, c'est un projet de mobilité et on va document à quel point c'est bon pour l'économie, le développement social, et comment ça va désenclaver des quartiers», a ajouté cette dernière, alors qu'elle a lancé cette semaine son bureau de projet de la ligne rose.

La mairesse a assuré qu'il était «tout à fait» normal qu'elle rencontre le premier ministre en début de mandat, rappelant qu'elle s'assoyait de façon régulière avec l'ancien gouvernement.