Soupçonnés d'avoir volé pour près de 500 000 $ de catalyseurs de camions

Agence QMI 19-10-2018 | 14h55

LAVAL | Après plusieurs mois d'enquête, les policiers de Laval ont finalement mis la main au collet de deux individus soupçonnés d'avoir volé pour près d'un demi-million de dollars de catalyseurs de camion.

L'enquête a été amorcée au mois d'avril, à la suite d'une vague de vols de catalyseurs. Les autorités avaient remarqué que les suspects ciblaient principalement des camions cubes de déménagement ou de livraison.

C'est que ces gros véhicules sont munis de catalyseurs particulièrement chers, qui peuvent être vendus sur le marché noir pour plusieurs milliers de dollars.

Les enquêteurs se sont aperçus que les villes de Montréal et de Longueuil étaient eux aussi aux prises avec de nombreux vols similaires.

La rapidité avec laquelle les suspects réalisaient leur coup a considérablement compliqué le travail des policiers dans cette affaire. Ils n'avaient besoin que de quelques secondes pour commettre le vol.

La chance leur a toutefois souri aux policiers le 12 octobre, lorsque les deux suspects ont été filmés alors qu'ils procédaient à un autre vol de catalyseur.

Les forces de l'ordre ont été en mesure de les épingler tout près des lieux du crime.

Carl Savoie, 38 ans et son présumé complice, Miguel Gagnon, ont comparu au palais de justice de Laval sous des accusations de vol de plus de 5000 $, recel, possession d'outils de cambriolage et bris de probation.

Miguel Gagnon a été libéré sous conditions, tandis que Carl Savoie est demeuré détenu. Il devait subir son enquête sur remise en liberté vendredi.