Transport: Valérie Plante préoccupée par la congestion

Sarah Daoust-Braun 18-10-2018 | 15h56

La mairesse de Montréal Valérie Plante s'est dite préoccupée des effets et des coûts de la congestion routière, et a réitéré jeudi son désir de favoriser la mobilité.

«La question de la congestion est préoccupante pour tout le monde de différentes façons. Les routes congestionnées, cela a un impact sur notre portefeuille individuel et collectif, et on voit bien qu'on doit poser des gestes», a-t-elle affirmé lors de l'ouverture de l'Agora métropolitaine à la TOHU, organisée par la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont elle est la présidente.

Selon la CMM, les coûts associés à la congestion ont doublé en 10 ans dans la grande région de Montréal. En 2018, ils pourraient atteindre 4,2 milliards $, selon les estimations de la firme Conseillers ADEC inc., publiées dans le suivi 2012-2018 du Plan métropolitain d'aménagement et de développement de la CMM.

Valérie Plante a aussi soutenu que 42 % des gaz à effet de serre dans la région de Montréal proviennent du transport et de la congestion, et que le nombre de voitures augmente dans la grande région.

«On est dans une posture pour dire haut et fort, qu'est-ce qui doit être mis en place, encouragé et soutenu au cours des prochaines années pour faire une différence dans l'environnement sur le milieu de vie qu'on veut laisser aux générations futures», a-t-elle ajouté.