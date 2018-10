OBNL soumis à la loi d'accès à l'information: Montréal pourrait aller «plus loin»

Sarah Daoust-Braun 17-10-2018 | 21h04

Les organismes à but non lucratif qui ont « d'importants » financements de la Ville devront rendre accessibles leurs documents comme s'ils étaient assujettis à Loi sur l'accès à l'information.

«Ce n'est pas négatif, c'est louable, mais il n'y a pas de quoi sabrer le champagne», a réagi Monique Dumont, journaliste à la retraite et collaboratrice en matière d'accès à l'information à la Fédération professionnelle des journalistes du Québec.

Les organismes à but non lucratif (OBNL) qui reçoivent «d'importants» financements de la Ville devront rendre accessibles leurs documents comme s'ils étaient assujettis à Loi sur l'accès à l'information, a annoncé mercredi la mairesse de Montréal Valérie Plante.

Les nouvelles clauses visent les OBNL qui reçoivent une subvention de 500 000 $ par année, lorsqu'elles représentent plus de 50 % de leur budget. Ceux qui obtiennent un financement annuel de plus de 1 million $ «pour réaliser une activité de la Ville ou qui aurait pu être exercée par la Ville», même si cela ne représente pas 50 % de leur budget, doivent aussi se conformer.

«Pourquoi ces seuils-là?», s'est questionnée Mme Dumont. L'ancienne chef recherchiste de l'émission «Enquête» croit qu'aussitôt que de l'argent public est investi dans un organisme, celui-ci devrait être assujetti à la loi.

«Si vous recevez 200 000 $ qui correspond à 20 % [de votre budget], vous n'êtes pas assujetti. On peut faire beaucoup de choses dans ce cas, on peut fractionner des activités, multiplier des contrats et des ententes pour qu'à un moment donné, des OBNL se partagent des fonds publics et qu'ils ne soient pas sur ces seuils de transparence», a-t-elle prévenu.

Nouvelles ententes

Les dispositions sont applicables dès maintenant pour de nouvelles contributions financières de la Ville, et entreront en vigueur lors du renouvèlement des ententes déjà existantes avec les ONBL. Si des organismes ne se conforment pas, il pourrait y avoir des sanctions jusqu'à la suspension des sommes versées, a prévenu Valérie Plante.

Monique Dumont estime que le travail des citoyens qui souhaitent obtenir des documents pourrait être compliqué, puisqu'ils devront déterminer à partir de quand les nouvelles ententes seront effectives. Elle suggère que la Ville rendre accessible sur le web la liste de tous les organismes qui respectent ces conditions, avec leurs dates de renouvèlement d'entente.

L'administration de Valérie Plante a confirmé que, pour le moment, six organismes auraient été soumis en 2018 aux nouvelles dispositions, et que leurs ententes prendront fin à la fin de l'année 2018 ou au début de l'année 2019.

Les documents de la Société du 375e anniversaire de Montréal seront aussi éventuellement assujettis aux modalités de la loi d'accès à l'information. L'OBNL est en processus de dissolution et ses documents seront ensuite rapatriés à la Ville.

«Le jour où on va recevoir [les documents du 375e] et de quelle façon on les recevra, en papier, USB ou courriel, on va prendre la décision sur ce qui peut être mis en ligne sur le web», a indiqué l'attaché de presse de Valérie Plante, Geneviève Jutras.

Formule E

Valérie Plante a reconnu que la Formule E, annulée par son administration et gérée par l'ancien OBNL Montréal c'est électrique, avait été l'un des éléments déclencheurs de cette démarche. Elle veut éviter un autre fiasco financier.

«On veut éviter qu'un OBNL serve de parapluie et nous empêche d'avoir de l'info en continu sur comment l'argent des contribuables est dépensé», a-t-elle soutenu.

Les OBNL qui pourraient être soumis à la loi d'accès selon leur entente actuelle

- Société d'archéologie et d'histoire de Montréal du musée Pointe-à-Callière

- BIXI

- Partenariat du Quartier des spectacles

- Société de verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI)

- Concertation régionale de Montréal

- Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence

- Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal (après sa dissolution)