Le SPVM recherche des victimes potentielles d'un agresseur sexuel

Agence QMI 16-10-2018 | 13h30

La police de Montréal recherche des victimes potentielles d'un homme de 23 ans qui a commis des agressions sexuelles au cours de la dernière année dans les transports en commun.

Kevins Monette-Décosse a été arrêté le 31 août et a plaidé coupable le 6 octobre aux six chefs d'accusations d'agression sexuelle et de voies de fait auxquels il faisait face.

Les crimes commis par Monette-Décosse ont été commis entre les mois de mai et août dans le métro ou dans l'autobus.

Les enquêteurs sont convaincus que le jeune homme aurait pu faire d'autres victimes et invitent celles-ci à se manifester en faisant le 911 ou en se rendant au poste de police de son quartier pour déposer une plainte officielle.