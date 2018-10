Montréal : l'opposition veut un plan pour lutter contre les rats

Sarah Daoust-Braun 10-10-2018 | 17h41

Le parti Ensemble Montréal souhaite que la Ville de Montréal se dote d'un plan de lutte contre les rats, soutenant que la multiplication des chantiers accroîtrait leur présence dans les lieux publics.

C'est ce qu'avance l'opposition après avoir consulté plusieurs experts dans les derniers mois. Selon le parti, il y a en moyenne par année 888 demandes liées à la présence de rats traitées par le service 311. Selon le dernier bilan, cette année, 558 requêtes avaient été enregistrées à la fin du mois de juillet.

Les arrondissements les plus touchés sont le Plateau-Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Ville-Marie, Rosemont-La-Petite-Patrie et Ahuntsic-Cartierville, a précisé le chef de l'opposition Lionel Perez.

Égouts

Ensemble Montréal déposera une motion en ce sens au prochain conseil municipal, et demande « la mise en place, lors de travaux impliquant l'ouverture du système d'égouts, d'une procédure de dératisation systématique pendant la durée des travaux », ajoutant qu'une campagne de sensibilisation auprès des citoyens et des commerçants devrait aussi être menée.

«On le sait tous, il y a énormément de chantiers, a indiqué M. Perez. Dans un contexte où on vient perturber leur habitat de vie, on vient creuser et s'attaquer aux égouts, ça leur donne des occasions de sortir et d'aller dans les rues. »

Le parti suggère aussi d'instaurer un programme de remplacement progressif des poubelles ouvertes publiques pour des poubelles fermées, et une révision du système de gestion de collecte des déchets.

Lionel Perez a proposé d'interdire les sacs de poubelles en plastique, en les remplaçant par des bacs.

L'administration Plante a estimé mercredi que ce n'était pas pour le moment une situation qui nécessitait un plan d'intervention, mais qu'elle allait demeurer vigilante.

«Par ailleurs, il existe déjà certaines mesures préventives en place dans le cas de travaux afin de limiter la propagation de rongeurs », a soutenu l'attachée de presse du comité exécutif Laurence Houde-Roy.