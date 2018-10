Montréal présentera son règlement d'encadrement du cannabis mercredi

Sarah Daoust-Braun 09-10-2018 | 13h31

La Ville de Montréal présentera mercredi son règlement complet du cannabis, qui deviendra légal le 17 octobre.

« Montréal se colle aux règles sur le tabac, donc les questions de consommer dans les lieux publics, ça va être en lien avec les règles qui tiennent le tabac », a expliqué mardi la mairesse Valérie Plante.

Elle a assuré que la métropole avait été claire depuis longtemps sur la façon dont elle souhaite encadrer le cannabis, et que les directeurs d'arrondissement étaient très au courant. L'annonce de mercredi permettra d'en parler plus en détail.

« On va expliquer ce qui nous a amenés à cette décision qui est la plus intelligente, qui est applicable et bonne pour la santé publique, et qui s'inscrit dans l'esprit de la légalisation du cannabis à des fins non médicales », a-t-elle ajouté.

La semaine dernière, les arrondissements de Saint-Laurent, Saint-Léonard et Pierrefonds-Roxboro ont annoncé avoir l'intention d'interdire la consommation de marijuana dans les lieux publics. Les arrondissements de Montréal-Nord et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles souhaitent aussi encadrer « à divers degrés » le cannabis en public.