Danger du fentanyl: je me suis procuré une trousse de naloxone

Louis-Philippe Messier 09-10-2018 | 00h00

Je n'ai pas l'intention de laisser quelqu'un me mourir au visage d'une surdose de fentanyl. Je me suis procuré une trousse de naloxone : l'« antidote » aux opioïdes. Gratuite en pharmacie. Facile d'utilisation (par vaporisation nasale). Si votre voisinage s'avère « toxicogénique » comme le mien, vous devriez en garder une chez vous... voire sur vous pendant vos déplacements.

Jeudi dernier au moment du chemin vers la garderie. Madame ? Madame ! Pas de réaction. On la secoue. Rien. Morte ? Elle en a l'air, mais non : elle respire... subtilement. Maigreur rachitique, petite taille ; de loin, j'ai cru apercevoir une enfant. Son visage marqué par la misère trahit son âge : environ le mien. Chevelure en bataille. Dentition pourrie. Un client l'a-t-il déposée là ? Le voisin qui l'a aperçue étendue sur le trottoir - de l'autre côté de la rue devant mon appartement - parle déjà avec le 911.

À l'arrivée des pompiers (comme « premiers répondants »), nous sommes quatre voisins à attendre à côté d'elle. « Elle respire ? », demandent les passants. Elle a vraiment l'air d'une morte. Un jour, ça va arriver : la personne intoxiquée couchée devant chez nous sera morte ou mourante. Avec ses grands arbres et ses vastes balcons, mon avenue abrite une sorte de « piquerie » champêtre pendant la nuit. Et la prostitution sordide qui se pratique à l'extrême Est de Sainte-Catherine (généralement sous forme de « service au volant ») utilise ma rue tranquille comme un débarcadère ; les filles se droguent dans les véhicules, en ressortent et, parfois, s'effondrent.

Bonne idée

Au prochain incident du genre, je disposerai de ma trousse de naloxone. Je la garde dans mon vestibule. J'aurais dû m'en procurer une plus tôt - je connais mon quartier -, mais j'hésitais. Je pensais que la naloxone s'injectait uniquement avec des seringues. Je me voyais mal piquer un inconnu inconscient.

Vaporiser l'antidote dans son nez, ça va. En cas de doute, je demanderai l'avis du 911. Appeler les secours reste la première chose à faire.

Profane

Et si je me trompe ? Si j'administre de la naloxone à quelqu'un qui n'en a pas besoin ? Ça ne fait tien. N'est-ce pas merveilleux ? Cette substance annule temporairement les effets des opioïdes, c'est tout. Si je confonds bêtement un cas d'ivresse éthylique avec une surdose d'opioïdes, pas grave ; si ça n'aide pas, ça ne nuit pas pour autant.

Avant d'aller chercher la naloxone, j'ai consulté un ami ambulancier, une intervenante pour Pops et deux employés de l'organisme Dopamine (où j'ai pris ma trousse), mais... j'aurais pu tout bonnement me présenter à la pharmacie du coin. On m'aurait donné la même trousse, les mêmes explications. Ferez-vous comme moi ?