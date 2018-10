Les policiers tentent d'identifier d'autres potentielles victimes de ce duo montréalais - Un couple accusé d'agressions filmées sur des enfants

Michael Nguyen 04-10-2018 | 11h56

Un couple de Montréalais aurait agressé sexuellement des enfants pendant plus d'un an en les attirant grâce à son chien, pour ensuite multiplier les contacts sexuels qu'il aurait même captés sur vidéo.

« Madame allait chercher des garçons presque chaque fin de semaine, elle fournissait des enfants... Dans les ordinateurs saisis, on retrouve des photos de ces enfants abusés », a récemment dit la procureure Amélie Rivard lors de l'enquête sur remise en liberté de l'accusée.

Caroline Curadeau et Maxim Grondin, 39 et 40 ans respectivement, ont été arrêtés le mois dernier. Le couple fait face à une série d'accusations pour contacts sexuels, production de pornographie juvénile, et pour avoir rendu accessible ce contenu illicite à des mineurs.

Les accusés auraient même tenté d'inculquer à leurs victimes que les attouchements « faisaient partie du développement » d'un enfant et que c'était « les choses de la vie ».

Grondin a commis une partie de ses crimes alors qu'il était déjà sous le coup d'une probation pour de la possession de pornographie juvénile.

Selon la preuve de la Couronne, le couple a commencé ses crimes en juin 2017, quand il s'est installé dans un appartement du quartier Hochelaga avec son chien. Grondin avait une attirance pour les garçons autour de 8 ans, ce qui ne semblait pas déranger la femme.

« Elle a dit aux policiers que si la pornographie juvénile était légale, elle le tolérerait », a mentionné la procureure lors de l'enquête sur remise en liberté de la femme.

Forcer de regarder

L'enquête policière a commencé quand un garçon de 8 ans a dit à son père que Curadeau et Grondin lui avaient fait « des trucs ». Inquiet, l'homme a contacté les autorités. L'enfant a rencontré des enquêteurs spécialisés. Ils ont ainsi découvert l'ampleur des sévices commis par le duo.

Car en plus des contacts sexuels multiples, certaines scènes ont été filmées. Le couple aurait même forcé les enfants à regarder des vidéos de pornographie juvénile impliquant des jeunes qui se connaissaient entre eux.

« Une des victimes a dit que [Grondin] lui a montré une vidéo où il y avait 10 enfants », a dit la Couronne, ajoutant qu'il y avait jusqu'ici deux victimes.

Les soupçons ont commencé à peser sur le couple durant l'été. Aux prises avec des rumeurs, le duo a alors déménagé, sans prévenir personne. D'abord à Gatineau, puis à Trois-Rivières où il a été repéré et arrêté.

Victimes recherchées

La police tente maintenant de retrouver d'autres potentielles victimes. Le Journal a d'ailleurs pu constater que les logements où le couple a habité se trouvaient à côté d'une garderie, d'une pouponnière et près d'une école primaire.

Une nouvelle locatrice des lieux, qui a préféré ne pas s'identifier, s'est d'ailleurs dite traumatisée d'apprendre que des crimes contre des enfants aient pu se dérouler là.

« Ça me lève le coeur juste d'y penser et ça donne envie de partir », a-t-elle confié.

- Caroline Curadeau, qui a avoué être une consommatrice de drogues dures, a échoué dans sa tentative d'être remise en liberté en attendant son procès.

- Maxim Grondin reviendra à la cour à la fin du mois pour tenter à son tour d'obtenir une caution.